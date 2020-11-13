Вашингтон, , 14:18 — REGNUM YouTube решил не выпускать свой традиционный ролик Rewind в 2020 году. Об этом сообщалось 12 ноября на странице видеохостинга в Twitter.

https://twitter.com/YouTube/status/1326947861305696256

Представители сервиса сообщили, что 2020 год сильно отличается по настроению от предыдущих. Поэтому YouTube возьмёт перерыв и откажется от выпуска Rewind в этом году.

Напомним, YouTube Rewind — это серия популярных видеороликов, подводящих итоги уходящего года. В них собраны фрагменты из наиболее популярных роликов на YouTube.