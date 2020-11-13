Москва, , 14:14 — REGNUM Задержки в выдаче результатов тестов на коронавирус недопустимы, заявил 13 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По его словам, лаборатории, которые проводят тесты на коронавирус, должны работать в круглосуточном режиме. Министр отметил, что медики работают с экстремальными нагрузками.

Ранее Михаил Мурашко призвал снисходительнее относиться к медицинским ошибкам, так как врачи работают в режиме экстремальных нагрузок.

В России продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 13 ноября выявлено 1,88 млн случаев, в том числе 21 983 — за минувшие сутки.

Читайте также: Песков: Путин обсуждает тему COVID-19 со всеми зарубежными коллегами