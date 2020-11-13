13 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

В России 13 ноября был зафиксирован очередной антирекорд по числу новых зарегистрированных заражений коронавирусом. На этом фоне власти продолжают бороться с нарушителями установленных ограничений — в том числе тех, что касаются масочного режима. Маски в общественных пространствах того или иного типа необходимо носить во всех регионах страны. По всей России проводятся и стандартные рейды, и проверки. Однако в ряде регионов к соблюдению правил стараются принудить и иными способами.

ИА REGNUM, , 14:47 — REGNUM В России 13 ноября был зафиксирован очередной «рекорд» по числу новых зарегистрированных заражений коронавирусом. На этом фоне власти продолжают бороться с нарушителями установленных ограничений — в том числе тех, что касаются масочного режима.

Пассажиры в метро в первый день масочного режима в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Маски в общественных пространствах того или иного типа необходимо носить во всех регионах страны. По всей России проводятся и стандартные рейды, и проверки. Однако в ряде регионов к соблюдению правил стараются принудить и иными способами.

Так, чиновники Томской области решили награждать благодарственными письмами продавцов магазинов, которые отказываются обслуживать покупателей без масок. По некоторым данным, премии, но уже денежные, получат и активисты народных дружин, участвующие в масочных рейдах.

В Забайкалье открыта горячая линия для обращений граждан, у которых есть сведения о нарушителях карантинных мер. Речь идет не только о масочном режиме, но также о правилах дезинфекции и социальном дистанцировании. Чиновники рассчитывают таким образом собрать статистику о нарушениях и более оперативно на них реагировать.

Дезинфекция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Екатеринбурге с нарушителями решили бороться рублем. «Гортранс» планирует подать иски в суд на пассажиров, не носящих маски. Предприятие понесло убытки из-за простоя, ведь водители в соответствии с правилами отказывались везти пассажиров без масок.

Следует отметить, что с такого рода «ковид-диссидентами» борются и сами граждане. Всё чаще «безмасочных» пассажиров коллективными силами выгоняют из транспорта — в некоторых случаях потому, что боятся заразиться, в других — потому, что хотят уже наконец поехать.

Но если проверки на транспорте — общераспространенный подход, то проверки в лифтах пока остаются инновацией отдельных регионов, в частности, Свердловской области. Впрочем, пока число выявленных там нарушителей невелико — возможно, в связи с техническими затруднениями.

Случаев запрета на вход без маски в то или иное общественное пространство немало, но в Челябинской области есть и обратные примеры: женщину, снявшую маску на кассе и отправившуюся к выходу из торгового центра, отказались выпускать — ведь она всё еще находилась в зоне действия масочного режима.

В то же время в целом ряде регионов всё еще надеются, что поможет не только кнут, но и пряник. Так, в Ленинградской области счет бесплатно раздаваемых масок идет уже на сотни тысяч. Власти рассчитывают, что хотя бы эти средства индивидуальной защиты не будут проигнорированы.

Маски одноразовые Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Оренбурге (по примеру петербургских коллег) местные СМИ решили объединиться в пропаганде масочного режима. Четыре областных печатных издания вышли в свет с одинаковой обложкой, на которой изображено лицо человека: одна половина лица в маске, вторая — с аппаратом ИВЛ.

В мэрии Москвы тоже организовали агитационную кампанию, но в виртуальном режиме. Департамент предпринимательства и инновационного развития запустил в соцсетях флешмоб с хештегом #наденьужеэтумаску. Организаторы акции утверждают, что о ней узнали 20 миллионов человек.