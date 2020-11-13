Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:16 — REGNUM Сразу шесть проектов, поданных туристско-рекреационным кластером «Гора Белая» (Нижний Тагил, Свердловская область), прошли отбор Ростуризма и получат федеральное финансирование, заявил гендиректора управляющей компании кластера Леонид Гункевич в Facebook.

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Шесть из 12 поданных заявок «Горы Белой» получат гранты Ростуризма получат гранты. Это проекты мобильного путеводителя по посёлку Висим, развития оленьей фермы в посёлке, организации «релакс-резорта», а также организации круглогодичного «глэмпинга» (комфортный отдых на природе), «SAP-серфинга» в горах и развлекательно-познавательного комплекса «Калинин Двор».

Проекты стали финалистами Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Соревнования организованы Агентством стратегических инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России стартовал форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством совместно с Фондом «Росконгресс».

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