Москва, , 14:07 — REGNUM Необходимо пересмотреть и признать право медицинских работников на ошибки, потому что иногда врачи работают в экстремальных условиях. Об этом 13 ноября заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме «Всемирный день качества», передаёт ТАСС.

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Также, по его мнению, требуется пересмотр роли пациента в системе здравоохранения, включая ответственность пациентов за своё здоровье. Для этого надо начинать переход от отношений «врач-пациент» к партнерству.

Кроме того Мурашко отметил, что задачей национального масштаба стало обеспечение оптимального уровня качества и безопасности медицинской помощи в России. Для ее решения требуется объединение всех ключевых организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ предложил ввести административную ответственность медработников или организаций за некачественно оказываемую медпомощь.

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