Уфа, , 14:18 — REGNUM Профилактические рейды проведут сотрудники ГИБДД по всей Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 13 ноября ожидается увеличение плотности транспортного потока из-за завершения рабочей̆ недели. При этом многие водители не прислушались к предупреждениям о смене резины, при этом продолжают выезжать на проезжую часть. Этим они создают аварийные ситуации и подвергают опасности себя и других участников дорожного движения.

В связи в этим, водителей еще раз просят заменить летнюю резину на зимнюю и предупреждают о проведении профилактических рейдов, в ходе которых будут выявляться и нетрезвые водители.

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