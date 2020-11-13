Тбилиси, , 14:12 — REGNUM Грузинская неправительственная организация (НПО) Центр образования и мониторинга прав человека (EMC) выступила против того, чтобы в Грузии полиция штрафовала бездомных за нарушение комендантского часа. Это заявление НПО 13 ноября опубликовала на своем сайте.

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По данным представителей организации, за время действия комендантского часа в Грузии правоохранители выписали несколько штрафов лицам, постоянно проживающим на улице.

«Министерство внутренних дел не принимает во внимание тот факт, что общественные места для бездомных являются единственным местом, где они могут находиться», — говорится в сообщении EMC.

В НПО отметили, что в Грузии давно остро стоит проблема бездомности, а государственные ведомства вместо того, чтобы помогать бездомным на фоне пандемии, начали их штрафовать. EMC призывает МВД Грузии придерживаться международных стандартов в области прав человека и прекратить наказывать бездомных за нарушения карантинных ограничений .

Напомним, в крупных городах Грузии, включая Тбилиси, с 9 ноября в рамках мер по профилактике распространения коронавируса действует запрет на посещение общественных мест с 22:00 до 05:00.