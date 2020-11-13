Москва, , 14:02 — REGNUM В Москве у здания городской мэрии прошли одиночные пикеты жильцов общежитий. Об этом 13 ноября сообщает портал «Активатика».

Общежитие Дарья Антонова © ИА REGNUM

Люди с плакатами выстроились в редкую цепь, в соответствии с законодательством о проведении протестных акций. Среди участников жильцы общежитий не только Москвы, но и Московской области.

Так, жительница Раменского городского округа, проживающая в общежитии ещё со времён СССР, рассказала, что предприятие, которому принадлежало здание, было продано, а у жильцов не оказалось прав на квадратные метры.

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«Нас выкидывают», — ёмко описала ситуацию жительница общежития на улице Ставропольская в Москве, мать четверых детей.

По её словам, в доме проживают 230 человек, и все они ведут борьбу за свои комнаты. Однако суды жители проигрывают, на них налагают штрафы за неисполнение решений.

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