Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM В центре Петербурга на Малой Садовой улице разобрали стену памяти медиков, погибших от коронавируса. Мемориал был организован стихийно напротив комитета по здравоохранению и с весны пополнялся новыми именами и фотографиями, которые прикрепляли на строительный забор вокруг Дома Радио.

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Однако реставрация фасадов завершилась, поэтому забор будет убран. Со стены сняли 116 фотографий и имен петербургских медиков.

Однако глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил, что на сегодня только 38 медиков власти считают «официально» погибшими от COVID-19 при исполнении служебных обязанностей — такими данными решил оперировать Смольный.

Лисовец заявил, что у государства «нет задачи скрыть» компенсации в 1 млн рублей, которые полагаются семьям погибших, если COVID-19 признан основной причиной смерти медика.

«Окончательно сказать, умер ли медработник от коронавируса, можно будет только по результатам комиссии», — сказал Лисовец. Он также полагает, что мер, «которые бы однозначно защищали медиков», не существует.

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В медучреждениях Петербурга уже размещены 28 мемориальных досок, на которых увековечены имена 50 медработников. Эта работа будет продолжена. Таблички же со 116 именами со Стены памяти отдадут в фонды Музея политической истории.

«Это было совсем не просто: повесить девять первых, приносить всё новые и новые таблички, переживать каждую смерть, искать фотографии погибших, переживать боль потери с родными и близкими медиков, биться с чиновниками за выплаты семьям, доказывать, что врач заразился на работе, приносить сюда свежие цветы, переживать, что украли наши елочки, утирать слезы с их коллегами возле Стены», — написала инициатор мемориала Ирина Маслова.

На набережной реки Карповки — напротив Первого меда — сегодня уже заложили табличку на месте будущего памятника погибшим врачам. Авторство скульптуры «Печальный ангел» принадлежит петербуржцу Роману Шустрову, который и сам скончался в мае от COVID-19.

Стена памяти будет существовать дальше в онлайн-формате: на табличке возле «Печального ангела» появится QR-код, который будет вести на онлайн-выставку.

Ирина Маслова публично попросила помощи у неравнодушных в создании сайта с именами погибших медиков из Петербурга и Ленобласти.

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