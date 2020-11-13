Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM За неделю с 7 по 13 ноября на Северо-Западе России выявлено 23 087 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 5369 случаев больше, чем неделей ранее — рост за неделю составил 30%. Увеличение количества инфицированных зафиксировано во всех регионах Северо-Западного федерального округа.

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Как сообщает 13 ноября Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом наибольшее количество выявленных случаев за неделю подтверждено в Санкт-Петербурге: +10 474 человек, рост на 16%. На втором непочетном месте оказалась Архангельская область: +2 409 человек, рост на 11%.

«В Вологодской области зафиксирован прирост на 12% (+912), в Новгородской области — 11% (+857), в Псковской (+884) и Ленинградской (+1195) областях, а также в НАО (+51) прирост составил 10%», — отметили в ИЦК.

Наибольший прирост в процентном соотношении вторую неделю подряд фиксируется в Карелии (+1 968, на 27%).

Наименьшее количество выявленных случаев COVID-19 в процентном соотношении за неделю отмечено в Мурманской области, где этот показатель увеличился на 8% или на 1 674 человека.