Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM В Свердловской области зафиксировали ещё девять летальных случаев COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 11 и 12 ноября 2020 года власти подтверждали тоже по девять смертей от новой коронавирусной инфекции.

Всего в регионе скончались от COVID-19 уже 874 человека. По всей России умерли 32 443 больных новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области выписали более 32 тыс. пациентов, переболевших COVID-19.

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