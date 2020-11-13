Уфа, , 13:58 — REGNUM Более 669 тысяч доз вакцины против гриппа поступит в ближайшее время в Башкирию. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, до 15 ноября в республике ожидают поступление дополнительной поставки 669 157 доз вакцины против гриппа, включая трехвалентную для детей — 122 174 доз и трехвалентную для взрослых — 373 921 доз, а также четырехвалентную — 173 062 доз.

Отмечается, что таким образом, в республику должно быть поставлено всего 2 201 920 доз вакцины против гриппа (до охвата вакцинацией 54,35% населения).

Сообщается, в этом эпидсезоне в Башкирию поступило 1 532 763 доз гриппозных вакцин: для детей поступила вакцина СОВИГРИПП — 364 183 доз, для взрослых — вакцина СОВИГРИПП в количестве 1 168 580 доз.

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