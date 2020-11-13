Тюмень, , 13:50 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 13 ноября.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 158 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 ноября зарегистрировано 15 249 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 9975 человек, 103 пациента с COVID-19 скончались (на четыре больше, чем днём ранее).

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