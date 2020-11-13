Махачкала, , 13:48 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки скончались еще шесть жителей региона, у которых был подтвержден коронавирус. Случаи летального исхода регистрируются в республике ежедневно, их число достигло 838.

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По этому показателю Дагестан в два с лишним раза опережает Ставрополье, занимающее второе место в СКФО по смертности от COVID-19. А по сравнению с Карачаево-Черкесией, в которой зафиксировано наименьшее число смертей в округе, в Дагестане этот показатель выше в 24 раза.

Между тем, по данным федерального оперативного штаба на 13 ноября, Дагестан занимает первое место в России по наименьшим тепам прироста заболеваемости в сутки. Он составляет в регионе — 0,6%. За минувшие сутки в республике выявили 97 новых случаев заболевания. Общее число носителей коронавиурса достигло 17 222. За все время пандемии избавились от опасной болезни 15 441 жителей региона.