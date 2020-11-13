Барнаул, , 13:47 — REGNUM В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной, власти Барнаула, готовясь к новогодним праздникам, решили отказаться от части традиционных праздничных мероприятий. Подробности сегодня, 13 ноября, сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии со ссылкой на слова заместителя главы города по социальной политике Александра Артёмова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В преддверии нового года столица Алтайского края решила не проводить торжественных открытий ледовых городков и фейерверков. Отменяются концертные программы на площади Сахарова и районных площадках. По рекомендации главного санитарного врача РФ решено не проводить в 2020 году традиционные новогодние представление для учащихся начальных классов.

Вместе с тем, горожане и гости Барнаула по-прежнему смогут полюбоваться на традиционную городскую ёлку (её установят на площади Сахарова) и ледовые городки. До 25 декабря все младшеклассники получат новогодние подарки.

К работе по обустройству новогоднего снежного городка планируют приступить в начале декабря. Полностью город планируют украсить к празднику до 14 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, больше месяца в Алтайском крае наблюдается взрывной характер распространения коронавируса. По данным на 13 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 940 человек. Причём, 10 из них зарегистрированы только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали свыше 900 человек