Осло, , 13:46 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в норвежской столице, где за прошедшие сутки выявлены почти 200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 13 ноября ABC Nyheter.

За прошедшие сутки в Осло коронавирус был обнаружен у 195 человек, что на 22 случае больше, чем днем ранее. Более того, неделей ранее в городе было выявлено всего 154 новых случая. Все же за последнюю две недели в норвежской столице зафиксировано 1 тыс. 922 заболевших.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 20 до 29 лет, самыми пораженными районами Осло стали Стовнер и Сондре Нордстранд.