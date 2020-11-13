Тбилиси, , 13:48 — REGNUM В Тбилиси возле здания Федерации футбола Грузии (ФФГ) 13 ноября началась акция протеста под лозунгом «Две Грузии». Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Накануне в Тбилиси на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч между сборными Грузии и Северной Македонии, на котором для профилактики распространения коронавируса было запрещено присутствовать болельщикам. В соцсетях распространили фото со стадиона, на котором, как утверждается, мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном и несколькими чиновниками присутствует на матче.

Как рассказали журналистам протестующие, они выступили против того, чтобы в стране были привилегированные чиновники, которым разрешено то, что запрещено обычным гражданам. Активисты принесли к зданию ФФГ «красные карточки» и книгу с повестью Джорджа Оруэла «Скотный двор».

Напомним, в прошедшем в Тбилиси матче сборная Грузии проиграла гостям из Северной Македонии со счетом 0:1 и лишилась шанса попасть на чемпионат УЕФА.

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