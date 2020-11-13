Пермь, , 13:44 — REGNUM В Перми суд смягчил приговор бывшему депутату Заксобрания региона Илье Кузьмину, который ранее был признан виновным в инсценировке покушения на самого себя и ложный донос, сообщают СМИ.

Судебная инстанция заменила неотбытый срок в колонии общего режима (один год и 18 дней) на ограничение свободы. Ходатайство экс-депутата Мотовилихинский суд Перми удовлетворил 11 ноября. Если в течении десяти дней постановление не будет обжаловано, то Кузьмин вернется домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илья Кузьмин был задержан в 2019 году. В феврале он на своей странице в соцсети заявил о том, что на него совершено покушение, однако ранений он не получил. Мужчина продемонстрировал фото якобы пулевых отверстий на капюшоне куртки. Впоследствии Илья Кузьмин обратился в полицию. Правоохранители установили, что покушение было инсценировкой ради общественного имиджа.

В августе 2020 года Кузьмина досрочно лишили депутатских полномочий из-за судимости.

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