Новосибирск, , 13:42 — REGNUM В Новосибирской области за минувшую неделю — с 9 по 13 ноября — проведено 83 рейда по соблюдению масочного режима на транспорте. Мероприятия проводятся сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Вячеслава Невежина, контрольные мероприятия, которые проводятся уже несколько месяцев, дали свои результаты.

«Людей, отрицающих важность ношения масок — единицы. Полиция и минтранс региона их поправляет и понуждают к ношению масок, — подчеркнул Невежин. — По статистике министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с полицией оформляет 20−30 протоколов на физических лиц еженедельно. Рейды проводятся на наземном пассажирском транспорте, метрополитене, предприятиях транспортного направления».