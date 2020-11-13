Москва, , 13:40 — REGNUM В воскресенье в Москве может пройти небольшой снег. Об этом 13 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В информации на портале предупредили о прохладной погоде в городе и снеге. Так, 14 ноября ожидается до трёх градусов тепла, а на следующий день столбики термометров не поднимутся выше двух градусов. Также может пройти небольшой снег.

На следующей неделе москвичей ждёт прохладная погода без существенных осадков. Так, уже во вторник в дневное время ожидается минус четыре градуса.

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