Тюмень, , 13:39 — REGNUM В Тюменской области с 16 ноября будут заблокированы льготные транспортные карты людей старше 65 лет в связи с их обязательной самоизоляцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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По информации регионального управления Роспотребнадзора среди людей в возрасте старше 65 лет в период с начала ноября отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 64% по сравнению с октябрём.

«Данная ограничительная мера — вынужденная. К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает», — отметил глава региона Александр Моор.