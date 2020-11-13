Улан-Удэ, , 13:39 — REGNUM Руководители торговых центров столицы Бурятии Улан-Удэ написали коллективное письмо с просьбой не закрывать ТРЦ из-за коронавируса. В обращении уполномоченному по правам предпринимателей Чингису Матхееву говорится, что бизнес и так находится на грани разорения.

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Они напомнили, что предприниматели в настоящее время уже испытывают трудности из-за коронавируса и снижения потока посетителей. Кроме того, они вложили значительные средства на обеспечение противоэпидемических мероприятий. Очередная приостановка работы центров, по мнению авторов письмо, приведёт к серьезным финансовым последствиям. А для малого бизнеса может стать катастрофой.

«Мы глубоко убеждены, что закрытие только торговых центров на фоне продолжающейся работы крупных строительных магазинов, автоцентров, оптовых рынков, не приведет к ожидаемому результату снижения уровня заболеваемости в республике», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно том, что власти республики рассматривают вопрос о введении дополнительных ограничений из-за эпидемии коронавируса. В их числе возможно закрытие торгово-развлекательных центров и кафе на две недели.

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