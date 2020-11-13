Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Xbox поздравила Sony со стартом продаж консоли PlayStation 5. Об этом сообщалось 12 ноября на странице компании в Twitter.

https://twitter.com/Xbox/status/1326902679549997056

Представители Xbox написали, что играть вместе с Sony на протяжение многих лет — огромная честь для них. Свой комментарий к этой записи также оставил Филл Спенсер, глава компании.

Напомним, старт продаж PlayStation 5 состоялся 12 ноября 2020 года. В России консоль станет доступна только 19 ноября 2020 года.

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