Москва, , 13:34 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали много важных новостей и любопытных историй: про губернаторское поручение о чупакабре, лотерейный выигрыш в пять тонн асфальта и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Москве приняли непростое решение отменить массовые новогодние гуляния. Рестораны в новогоднюю ночь работать не будут, кремлевская елка пройдет онлайн. По этому случаю город тоже решили украсить прошлогодними новогодними декорациями. «Москва-Новости» уточнили, что в прошлом году город потратил на праздник 914 млн рублей, из них 561 млн пошло на оформление.

В непростое положение попала и Калуга, которая получила статус новогодней столицы на ближайший праздник. По словам «Калужского мечтателя», город пока надеется на лучшее и ждет гостей. Мероприятия в закрытых помещениях могут отменить, однако празднования на улице планируются до последнего.

Тем временем «Родина снегурочки» обрадовалась, что в Костромской области, несмотря на кризис и пандемию, снова стали валять валенки. 2020 год оказался тяжелым для валеночного производства: спрос упал, логистика нарушилась. Фабрика в Солигаличе, которая работала с сороковых годов прошлого века, встала. В список отраслей, пострадавших от коронавируса, валенки не попали. Но производство удалось восстановить своими силами.

«Курская Telega» удивляется повторному выбору названия для аэропорта в Курске. В прошлом году его уже выбирали и остановились на имени конструктора самолетов-истребителей Михаила Гуревича. «На самом деле непонятно, чем закончилась та история, то ли сроки не соблюли, то ли присвоить несуществующему аэропорту имя нельзя, но в этом году история повторилась. Курян снова просят выбрать имя аэропорту». Ожидается, что победит все тот же Гуревич.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге состоялся необычный суд: гражданин подал иск на любовника жены, требуя с него 150 тысяч рублей за моральные страдания от разрушения семьи. Истец также уверял, что стал хуже работать, а ситуация может негативно сказаться на его репутации. Ответчик и неверная супруга парировали доводы заявлениями, что женщина вправе поступать, как захочет, а имущественные права истца не нарушены. «Санкт-Петербург Live» пишет, что суд решил: любовник жены ни в чем не виноват.

«Усы Печорина» удивились работе Регионального фонда развития промышленности. За два года он помог промышленности на 6,4 млн рублей, а потратил 10 млн. При этом средств на поддержку промышленности в бюджете не закладывается, только на расходы фонда.

Приволжский федеральный округ

Жительница башкирского села выиграла лотерею, которая проводилась среди подписчиков местных газет и журналов. Призов было два: теленок и 5 тонн асфальта. Кто выиграл теленка, не сообщается, а вот женщине отгрузили во дворе 5 тонн асфальта. «Как все креативно в Башкирии», — комментирует «Шалтай-Бабай».

В Тольятти выставили на продажу раритетную «Волгу» по цене премиального спорткара: 21 млн рублей. Объявление появилось на одном из популярных автомобильных сайтов. «Злой самаритянин» обратил внимание, что в объявлении указан очень странный пробег машины: всего 190 километров. «От горьковского автозавода его что, на руках до Тольятти несли?» — удивляется канал.

Под Ижевском на крольчатники и курятники стал нападать неизвестный хищник. Жители обвинили полумифическую чупакабру и в прямом эфире пожаловались на нее губернатору. В ситуации поручено разобраться главе района. «Ижевск» отмечает, что скорее всего животных убивают обычные хорьки.

Уральский федеральный округ

Екатеринбургские предприниматели жалуются на новые нормативы: они должны сливать в канализацию воду чище, чем (тоже по нормативам) им подает «Водоканал». Получается, что сливаемая в канализацию вода должна быть лучше питьевой. В «Водоканале» It’s My City объяснили, что по факту подают воду значительно чище, чем предписывает норматив, поэтому и с предпринимателей требуют строже.

Сибирский федеральный округ

В Алтайском крае провели освящение коронавирусного госпиталя. Службу провел священник в защитном костюме, поверх которого надел епитрахиль. Под алтарь пришлось приспособить медсестринский стол, пишет «Барнаул22». Кроме помещений святой водой окропили пациентов.

В том же крае у трех медработников, привитых вакциной «Спутник V», обнаружили коронавирус. Возможно, у них между первой и второй вакцинацией просто не успели выработаться антитела, но громкие заголовки о слабости вакцины уже разлетелись по иностранным СМИ. Между тем, передает «Страновед», разрабатываются новые препараты, в том числе на основе березового гриба чаги и ягеля.

Южный федеральный округ

Грустная история произошла в Крыму. Из загса сразу же после бракосочетания правоохранительные органы забрали девушку. Ее отвезли в отделение судебных приставов. «Крым24» сообщает, что девушка задолжала по алиментам 320 тысяч рублей.

«Сталингумрак» узнал, что в Волгограде директора школы оштрафовали за нарушение коронавирусных требований. Одно из них оказалось странным: слишком много учеников в классах. Канал удивляется, что по тем же причинам не закрывают автобусное сообщение, где пассажиры ездят в режиме «как селедки в бочке».

Северо-Кавказский федеральный округ

Две кавказские республики — Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — попали в список самых злостных «безмасочников». Более половины жителей здесь не соблюдают масочный режим, пишет «Кавказ Пост». Им компанию составили жители Пензенской области, где тоже без масок массово ходят в торговые центры и катаются на общественном транспорте.

Дальневосточный федеральный округ

«Право руля!» предполагает, что Приморье может остаться без овощей и фруктов из-за возможных перебоев с поставками из Китая. Причина — все тот же коронавирус. Ритейлеры отмечают, что кризис, вероятно, продлиться вплоть до Нового года. Так что праздник на Дальнем Востоке может пройти без традиционных салатов и даже без мандаринов.

В окрестностях Читы гражданин утром увидел у себя на подоконнике (по счастью, со стороны улицы) дикую рысь. Мужчина оптимистично посчитал, что кошка пришла пожелать ему доброго утра, но из дома выйти не рискнул, пишет chita_city.

«Мачо с Авачи» рассказал о крайне неудачном рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Вначале самолет вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за неадекватного поведения пассажира, который угрожал взорвать воздушное судно. Взрывное устройство на борту не нашли. Когда самолет со второй попытки полетел на Камчатку, выяснилось, что на борту находится ковид-диссидент, который отказался выполнить требование экипажа и надеть маску. После приземления в камчатском аэропорту на нарушителя составили протокол.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.