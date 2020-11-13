Ульяновск, , 13:34 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус значительно превысило выявленные случаи заражения, составив соответственно 330 и 217. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 13 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 23 559 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 217.

Выздоровели 19 150 человек (81,3%), из них за минувшие сутки — 330. В настоящее время продолжают лечение 4123 пациента с COVID-19.

Новых летальных исходов в Ульяновской области. Напомним, всего с начала пандемии в регионе умерли 286 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 по 30 ноября в Ульяновской области станет обязательным режим самоизоляции для пожилых граждан и лиц с хроническими заболеваниями, ранее он действовал в качестве рекомендательной нормы. Кроме того, чтобы уберечь детей от заражения в местах массового скопления людей, несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Также запрещено проведение банкетов и корпоративов.

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