Черкесск, , 13:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 104 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщили 13 ноября в федеральном оперативном штабе. Это рекордный показатель с начала второй волны коронавируса. Общее число справившихся с болезнью достигло в республике 6587 человек.

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Однако и число ежедневно выявляемых лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии не снижается, оставаясь в пределах 84−90 человек в день. Общее количество выявленных случаев заражения в регионе достигло 10 735. Не удалось спасти врачам 34 заразившихся.

В настоящее время в госпиталях получают лечение 917 пациентов. А общее число «активных» больных в республике составляет на сегодняшний день 4114 человек.