Вашингтон, , 13:29 — REGNUM В Steam стартовала распродажа игр-файтингов. Об этом 13 ноября сообщается на главной странице сервиса.

Акция продлится до 16 ноября 2020 года. В рамках её проведения игроки смогут по скидке приобрести популярные файтинги: Tekken 7, Street Fighter V, Mortal Kombat 11 и др.

Напомним, файтинг — это жанр видеоигр, в котором имитируется рукопашный бой на замкнутой арене. Многие популярные игры-файтинги также являются киберспортивными дисциплинами.

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