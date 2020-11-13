Оренбург, , 13:28 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 13 ноября, зафиксирован летальный исход у трёх COVID-пациентов, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С начала пандемии в регионе жертвами заболевания стали 152 человека.

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На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1 286 пациента, их них 366 — в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 41 человек, кислородную поддержку получают 569 пациентов.

Оправился от болезни 17 451 человек, в том числе 142 — за последние сутки.

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