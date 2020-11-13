Белгород, , 13:30 — REGNUM Очередной «рекорд» по выявленным носителям коронавируса зафиксирован в Белгородской области 13 ноября — 164 человека, что на восемь больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 99 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах получает лечение 671 человек, 86 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Наблюдаются амбулаторно 2343 пациента.

В целом в Белгородской области подтверждено 13 тыс. 393 случая заражения инфекцией, выздоровели 10 тыс. 297 человек.