Барнаул, , 13:26 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно регистрируют более 10 смертей от COVID-19, место для хранения трупов рефрижераторного типа необходимо для того, чтобы разгрузить морги Барнаульского медицинского округа. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает официальный телеграмм канал регионального правительства со ссылкой на министерство здравоохранения Алтайского края.

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Комментируя появление в Барнауле передвижного «морга», чиновники, в частности отметили:

«На утро 13 ноября в ковидных госпиталях и ковидных моргах Барнаульского медицинского округа подлежит проведению аутопсии (вскрытия) 39 тел умерших. Работа ковидных моргов затруднена из-за нахождения в них 69 тел умерших, которые подготовлены к передаче родственникам для захоронения.

В настоящее время родственники умерших по разным причинам не могут забрать тела, но намерены сделать это в дальнейшем. Поэтому место для хранения трупов рефрижераторного типа как раз необходимо для того, чтобы сохранить тела умерших до того момента, когда родственники смогут их забрать».

Появление передвижных «моргов» в правительстве Алтайского края считают вынужденной мерой. Она призвана обеспечить работу самих моргов в более оптимальном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября интернет облетело видео из подвального помещения больницы №12 в Барнауле, где, как утверждает автор, на каталках и полу лежали десятки трупов людей, скончавшихся после заражения SARS-CoV-2. Эти кадры оказались подлинными. Патологоанатомы признали, что не справляются с нагрузкой.

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Чтобы хоть как-то решить проблему, возле городской больницы №11 в Барнауле поставили мобильное хранилище для трупов. Оно представляет собой рефрижератор, в котором можно хранить до 27 вскрытых тел, которые по разным причинам не забирают родственники.

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