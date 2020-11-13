Стокгольм, , 13:25 — REGNUM Творческий руководитель игры Star Wars: Battlefornt II Деннис Брэнвелл покинет студию DICE. Об этом 13 ноября сообщает «Игромания».

Брэнвелл уйдёт из DICE после восьми лет работы студии. Сообщается, что это произойдёт до конца ноября 2020 года.

Напомним, Star Wars: Battlefornt II — это многопользовательский экшен, созданный по мотивам киносаги «Звёздные войны». Его релиз состоялся в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Apex Legends временно увеличили количество получаемого опыта

Читайте развитие сюжета: Распродажа файтингов: в сервисе Steam стартовала новая акция