Санкт-Петербург, , 13:36 — REGNUM Работающий в одном из торговых центров Петербурга крупнейший в городе крытый парк развлечений нарушил действующий запрет на работу досуговых пространств во время пандемии. В частности, игроков в боулинг администрация парка пыталась выдать за «тренирующихся спортсменов».

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Как сообщает телеканал «Санкт-Петербурга», в парке развлечений в ТЦ Фрунзенского района можно было сыграть в боулинг, бильярд, покататься на роллердроме, посидеть в барах.

Во время проверки сотрудникам комитета по контролю за имуществом администрация рассказала про «спортсменов», но не смогла предъявить документы на предоставление своих услуг спортивным организациям, которым разрешено проводить тренировки.

«Против парка возбудили административное производство. Ему может грозить штраф до 300 тысяч рублей», — отмечает источник.

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Напомним, в Петербурге запрещены развлекательные и другие массовые мероприятия, за исключением спортивных соревнований и театрально-концертных событий, на которые не может быть продано более 50% билетов от числа зрительских мест.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1756 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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