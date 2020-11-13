Солнечногорск, Московская область, , 13:27 — REGNUM Неподалеку от деревни Носово в подмосковном округе Солнечногорск ликвидирована незаконная свалка. Об этом 13 ноября сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Ранее на скопившийся мусор пожаловались местные жители. Проверка показала наличие навалов грунтов с включением боя кирпича, бетона, асфальта в кусковой форм. Отходы были ликвидированы, а территория огорожена в целях предотвратить дальнейшее складирование на ней мусора.

При этом заявление местных жителей, о том что нелегальная свалка затронула территорию военного мемориала — братской могилы воинов, павших в Великой Отечественной войне — не нашла подтверждения.

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