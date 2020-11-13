Тюмень, , 13:23 — REGNUM В Тюменской области с 16 ноября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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"Наша цель — сберечь жизни и здоровье земляков, находящихся в группе риска. Ведь пожилые люди особенно подвержены заболеванию и тяжело переносят его», — прокомментировал ограничение губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщила глава регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо, в Тюменской области прирост заболеваемости COVID-19 происходит за счёт взрослого населения. Особую тревогу вызывают люди преклонного возраста.

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