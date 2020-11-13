Лос-Анджелес, США, , 13:22 — REGNUM Разработчики Apex Legends временно увеличили количество получаемого в игре опыта. Об этом они рассказывают 13 ноября на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlayApex/status/1327017879091380224

По словам разработчиков, увеличенный опыт — это компенсация за ошибку, из-за которой некоторые геймеры потеряли прогресс своего боевого пропуска. Она будет действовать до выхода следующего обновления (около недели).

Напомним, Apex Legends — это популярная игра в жанре «королевская битва». Её разработкой занимается студия Respawn Entertainment, авторы франшизы Titanfall.

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