Оренбург, , 13:21 — REGNUM В Оренбурге прокуратура внесла представление главе города Владимиру Ильиных после выявления фактов нарушения сроков исполнения муниципальных контрактов при реализации национальных проектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор города предъявил мэру претензии по поводу ненадлежащего контроля за ходом и сроками выполнения работ по муниципальным контрактам, заключенным в целях реализации нацпроектов. Как установлено в ходе проверок, ряд улиц, где осуществлялся ремонт, реконструкция и благоустройство, подрядчики не выполнили в срок свои обязательства. Сорван срок сдачи дорог по улицам Комсомольская, Правды, Туркестанская. Кроме того, не завершен четвертый этап благоустройства набережной реки Урал и работы по благоустройству парка Железнодорожников.

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Надзорное ведомство также указало на то, что в рамках заключенных муниципальных контрактов своевременно оказались невыполненными проектно-изыскательские работы по строительству школы в поселке Южный и двух детских садов в микрорайоне СВЖР и в жилом комплексе «Дубки».

По мнению прокурора, заказчик в лице городского управления строительства и дорожного хозяйства не осуществлял надлежащий контроль за ходом выполняемых работ. Выявлена низкая эффективность принимаемых чиновниками мер, направленных на взыскание штрафов с недобросовестных подрядчиков.

«Прокурор потребовал устранить допущенные нарушения законодательства и принять все необходимые меры к недопущению подобной ситуации при реализации национальных проектов в будущем, в том числе, провести дополнительное обучение сотрудников, ответственных за организацию закупок для муниципальных нужд и осуществление контроля за исполнением контрактов», — сказала старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Напомним, ранее представление от прокуратуры из-за ситуации в сфере дорожного хозяйства получил губернатор Оренбуржья Денис Паслер, а в отношении начальника управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга УФАС региона вынес постановление о взыскании штрафа за то, что действия чиновницы привели к ремонта трех дорог на сумму более 19 млн рублей.

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