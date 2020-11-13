Рязань, , 13:23 — REGNUM Внеплановое исследование воздуха на наличие вредных и опасных веществ провели специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области. Поводом стал пожар в торгово-развлекательном центре «М5 Молл», сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе ведомства

Мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на территории жилой застройки Рязани с учётом направления ветра провели оперативно 12 ноября, когда загорелся торговый центр. Аккредитованная лаборатория отобрала и исследовала пробы воздуха на содержание оксида углерода, диоксидов азота и серы, фенола, формальдегида, взвешенных веществ. Пробы с превышением ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зарегистрированы.

На полную ликвидацию пожара потребовалось два часа, огнём повреждена площадь 500 кв. метров.

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