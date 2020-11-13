Нью-Йорк, США, , 13:18 — REGNUM В многопользовательской игре GTA Online появилось специальное испытание для грабителей. Об этом 12 ноября сообщалось на официальном сайте проекта.

Для прохождения испытания все игроки должны суммарно набрать «сто миллиардов долларов GTA» за прохождение финала любого из ограблений. Если это условие будет соблюдено до 18 ноября 2020 года, то геймеры получат в награду специальное транспортное средство.

Напомним, GTA Online — это популярная многопользовательская экшен-игра, созданная на базе GTA V. Её релиз состоялся в 2013 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Epic Games Store бесплатно раздаст космосимулятор Elite Dangerous

Читайте развитие сюжета: В Apex Legends временно увеличили количество получаемого опыта