Гомель, Белоруссия, , 13:19 — REGNUM К лишению свободы на срок в три года приговорен житель Гомеля, который распылил газа и избил сотрудников ОМОН. Об этом 13 ноября сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

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«12 ноября суд Центрального района Гомеля признал обвиняемого виновным в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении Чемодановой.

Кроме этого, уточняется, что вечером 9 августа в одном из скверов Гомеля 29-летний мужчина распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОН и ударил его в голову, как в последствии выяснилось, для воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка.

«На помощь милиционеру подбежали два напарника. Во время задержания горожанин распылил газ и в их лица. Более того, одному из омоновцев мужчина нанес около десяти ударов, в том числе по голове», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что встреча с представителями белорусских СМИ и стран ближнего зарубежья поможет «достучаться» до тех жителей Белоруссии, которые не поняли, какая в стране сложилась ситуация.