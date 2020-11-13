Чебоксары, 13 ноября 2020, 13:17 — REGNUM В Чувашии отменяются массовые новогодние мероприятия, также не планируется отменять запрет на проведение праздничных банкетов и корпоративов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
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В ходе обсуждения министр экономики Дмитрий Краснов поднял вопрос «по поводу новогодних праздников» и предложил «принять решение по дате, до которой предполагается действие ограничительных мероприятий».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Чувашии было приостановлено банкетное обслуживание на предприятиях общественного питания. Указ будет действовать до особого распоряжения.
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