Ставрополь, , 13:15 — REGNUM На Ставрополье не удалось обжаловать приговор Дмитрию Заварзину — экс-заместителю директора Кавказского управления Ростехнадзора. В марте 2020 года его обвинили в вымогательстве 1 млн рублей и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Однако защита обжаловала приговор в Ставропольском краевом суде, но 12 ноября тот признал решение городского суда законным и оставил его с силе.

Напомним, Дмитрий Заварзин вымогал 1 млн рублей у директора компании «Кварц — Новые Технологии». Фирма выполняла работы по возведению солнечной электростанции в Старомарьевке. Чиновник пытался обогатиться за счет взятки, которую он требовал за согласование разрешения на допуск объекта в эксплуатацию.

В мае 2019 года Заварзину были переданы 500 тыс. рублей, при получении которых его задержали сотрудники управления ФСБ.

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