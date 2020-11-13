Абакан, , 13:14 — REGNUM По состоянию на 13 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 9046 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 170 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Выздоровели 6253 человека, в том числе 100 — за прошедшие сутки. Получают лечение 2153 пациента, 14 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 12 ноября в Хакасии было выявлено 172 новых случая заражения коронавирусом.

За весь период пандемии в республике скончались 84 пациента с COVID-19.

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