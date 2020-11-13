Новосибирск, , 13:12 — REGNUM В Новосибирской области до конца года будет запрещена охота на лося. Ограничения начнут действовать с 15 ноября и продлятся по 31 декабря 2020 года включительно. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Меры предприняты для сохранения и воспроизводства лося на территории региона. Это, по мнению властей, обеспечит устойчивое существование охотничьих ресурсов.

При этом продолжается сезон охоты на косулю сибирскую, медведя бурого, кабана, зайцев, бобра европейского и иных пушных животных.