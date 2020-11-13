Цхинвал, , 13:11 — REGNUM Карантин в школах и других образовательных учреждениях Южной Осетии продлили до 15 декабря. Об этом 13 ноября сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, о продлении карантина сообщил президент республики Анатолий Бибилов во время заседания координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Ситуация с вирусом в нашем государстве остается серьезной. Необходимо пока продлить ограничительные меры до 15 декабря», — цитируют в агентстве главу государства.

Напомним, в Южной Осетии карантин в образовательных учреждениях ввели с 21 октября по 15 ноября. По последним данным, в республике выявили более 1400 носителей коронавируса, из них под наблюдением медиков находятся более 1200.

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