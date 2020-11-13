Уфа, , 13:09 — REGNUM 115 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было зафиксировано 12 096 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 11 062 человек, в том числе 51 человек за минувшие 24 часа. На дому продолжают лечиться 648, а 321 пациент получает лечение в больницах. При этом 30 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Сообщается, что за минувшие 24 часа в регион скончался один пациент с COVID-19. Всего в регионе зафиксировали смерть 65 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в Башкирии за сутки было выявлено 326 случаев внебольничной пневмонии, а 333 пациента выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 ноября в Башкирии было выявлено 110 случаев заражения коронавирусом.

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