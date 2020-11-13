Выборг, Ленинградская область, , 13:10 — REGNUM Самый старый жилой дом России, находящийся в городе Выборг Ленинградской области, отреставрируют после 2022 года. Об этом 13 ноября сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по культуре, спорту и молодежной политике Владимир Цой, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно областному закону, дома, в которых меньше пяти квартир, в программу капитального ремонта не входят по финансовым причинам. По словам чиновника, по действующим нормам за такой ремонт жители будут платить на протяжении 200 лет.

«На одном из последних совещаний с губернатором мы договорились, что постараемся внести в областной закон поправку, где сделаем оговорку, что не включаем в программу капремонта дома, где меньше пять квартир, за исключением тех, которые являются объектами культурного наследия», — сказал Владимир Цой.

Таких домов в Ленобласти не очень много, но есть. Таким образом самый старый жилой дом будет включен в программу после 2022 года.

Напомним, невысокий двухэтажный дом башенного типа с подвалом и толстыми стенами, сложенными из гранитных валунов, наряду со схожими «Усадьбой бюргера», домом купеческой гильдии Святого Духа и ещё одним домом входит в четвёрку маленьких частных «крепостей» XIV—XVII веков, средневековых бюргерских домов, которые на территории России можно увидеть только в Выборге.

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Архитектурное наследие Выборга весьма разнообразно: от средневековых построек XIII века до зданий эпохи модернизма первой половины ХХ века. Всего в настоящее время на территории Выборга расположено 350 объектов культурного наследия.

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