Село Еткуль, Челябинская область, , 12:58 — REGNUM Директор школы на территории Еткульского района Челябинской области подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что женщина фиктивно устроила в учреждение сотрудницу, которая фактически не работала. При этом руководитель частично присвоила её зарплату. Размер ущерба бюджету Челябинской области составил больше 280 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции. Сейчас по делу идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении директору обвинения и устанавливаются возможные очередные преступные эпизоды.