Красногорск, , 12:58 — REGNUM За сутки в Подмосковье зафиксировано 760 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 ноября сообщает штаб по профилактике коронавируса Московской области.

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В разрезе округов наибольшее число новых случаев было зарегистрировано в Королеве — 80 заражений коронавирусом. Следом за ним идёт Красногорск, где за сутки выявили 68 новых случаев. Третье место разделили между собой Подольск и Сергиев Посад, в каждом из которых за сутки наличие инфекции подтвердилась у 43 граждан.

С начала распространения коронавируса в Московской области выявлено 95 059 случаев инфекции. Скончались 1 773 человека.

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