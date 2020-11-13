Черкесск, , 12:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии часть учащихся школ будет переведена на дистанционное обучение. В число тех, кому предстоит учиться в онлайн-режиме, вошли ученики с пятого по восьмой класс и 10-е классы. Об этом сообщила в ходе прямого эфире в Instagram министерства образования и науки глава ведомства Инна Кравченко. Начальная школа и выпускные классы будут учиться в очном режиме.

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"Региональным оперативным штабом принято решение о том, что с 16 ноября к образовательному процессу в очном режиме приступают первые, вторые, третьи, четвертые классы, девятые и 11-е классы», — заявила министр.

При этом, по словам Кравченко, администрации образовательных учреждений постараются разделить потоки учащихся и организовать обучение в одну смену. Кроме того, срок, на который вводятся данные ограничения, будет корректироваться с учетом складывающейся обстановки по коронавирусу, отметила министр.