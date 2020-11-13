Самара, , 12:57 — REGNUM 205 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было зафиксировано 18 435 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 16 355 человек (88% инфицированных). На учете у врачей стоят 146 человек.

Сообщается, что за сутки были зарегистрированы пять смертей пациентов с COVID-19: 85-летняя женщина и 86-летний мужчина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 64-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Кроме этого, скончались 81-летний мужчина и 68-летняя женщина. Всего по области была подтверждена смерть 348 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что коэффициент летальности в регионе составил 1,89 (в России — 1,73), а показатель смертности на 100 тысяч населения в области — 10,89 (в России — 22,22).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 12 ноября по области было выявлено 197 случаев заражения коронавирусом.

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